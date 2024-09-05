Родственники напарника Харрис поддержали Трампа

Родственники напарника Камалы Харрис и кандидата в вице-президенты США Тима Уолза выступили в поддержку Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах. На это обратил внимание Bild.

Так, бывший кандидат в губернаторы от республиканцев в штате Небраска Чарльз Хербстер опубликовал в соцсетях фотографию, на которой восемь человек стоят в футболках «Уолзы за Трампа». Как утверждается, на кадре изображены родственники кандидата в вице-президенты США от Демократической партии.

Сам Дональд Трамп поблагодарил их за поддержку в своей социальной сети Truth Social.

В свою очередь в Демпартии США заявили, что люди на фотографии являются дальними родственниками Тима Уолза, предположительно, троюродными братьями и сестрами.

После выдвижения Тима Уолза в качестве напарника Камалы Харрис на президентских выборах профессор политологии в юридической школе Пенсильванского университета Кэри Кольянезе писал, что Тим Уолз является безопасным и продуманным напарником для кандидата в президенты США Камалы Харрис, выдвижение на пост вице-президента которого позволит привлечь больше сторонников демократов на выборы.

Кроме того, конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес высказывала мнение, что Уолз ставит свои идеалы выше интересов крупных корпораций. Окасио-Кортес подчеркнула, что кандидат Харрис в вице-президенты — прогрессивный политик, для которого нужды рабочего класса важнее прибыли и денег.

Ранее Трамп похвастался спасением кандидата Харрис в вице-президенты.