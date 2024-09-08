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Экс-глава МО Британии призвал «срочно» снять ограничения по ударам Storm Shadow для ВСУ

Экс-глава МО Британии Шэппс призвал разрешить ВСУ бить Storm Shadow вглубь РФ

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Anna Gordon/Reuters

Бывший министр обороны Великобритании Грант Шэппс призвал Лондон как можно скорее снять все ограничения для Украины по использованию дальнобойных ракет Storm Shadow. Об этом он написал в материале для The Sunday Times.

По его словам, на фоне последних воздушных атак ВС РФ Британия должна «срочно одобрить использование дальнобойного оружия на территории России».

«Мы знаем, что многие атаки осуществляются с территории самой России. И все же, если не учитывать наше разрешение наносить удары по Крыму британскими ракетами, мы все еще опасаемся позволять нашим украинским союзникам наносить удары по источнику этих атак», — написал Шэппс.

Экс-министр считает, что запрет применять Storm Shadow «там, где они были бы наиболее эффективными», подрывает доверие к Лондону как союзнику Киева.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Недавно с подобной инициативой выступал бывший премьер страны Борис Джонсон. Он призвал действующего премьер-министра Британии «перестать бездельничать» и напомнил, что именно британские Challenger нарушили табу на отправку танков Украине и побудили другие страны последовать их примеру.

Ранее Байдена призвали оказаться на правильной стороне истории и снять ограничения для Украины.

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