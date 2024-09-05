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Байдена призвали оказаться на правильной стороне истории и снять ограничения для Украины

The Hill: необходимо позволить Украине перенести конфликт на территорию России

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Reuters

Президент США Джо Байден должен снять все ограничения для ВСУ по ударам вглубь российской территории и рассмотреть список целей внутри России, который планирует предоставить Владимир Зеленский. Об этом в материале для The Hill пишет полковник в отставке Джонатан Свит.

Автор напомнил слова главы генштаба Чехии Карела Рехки о том, что для победы Украины необходимо «позволить ей перенести войну на территорию России». Свит призвал донести эту мысль до президента США.

«Украине нужны дела, а не слова. Это начинается с отмены ограничений на удары Украины по российским целям, представляющим явную и неминуемую угрозу, независимо от их физического местонахождения, оружием, предоставленным США и НАТО. Это означает, что украинцам разрешат использовать ATACMS, Storm Shadow, SCALP, истребители F-16 и любые другие системы вооружения, которые Украина сочтет необходимыми для ударов по российским целям на территории России», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что у Байдена осталась последняя возможность оказаться на правильной стороне истории. Для этого президент США должен снять ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия, поставляемого США и НАТО, и позволить им нанести удары по списку целей, который они представили высокопоставленным чиновникам в Вашингтоне.

До этого министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Украина, атакуя Курскую область, пытается улучшить собственные оборонительные позиции и получить «хорошие карты» на потенциальных переговорах с Россией.

Ранее в США заявили, что «русские нажали педаль газа» на Украине.

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