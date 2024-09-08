Главе МИД Индонезии подарили сразу две броши, как у Захаровой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал индонезийской коллеге Ретно Марсуди не одну, а сразу две копии броши, которую носила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова. Об этом ТАСС сообщила сама Захарова.

«Я не знаю, секрет это или не секрет, но, по-моему, мы даже комментировали: передали две броши. И одну из них мы наблюдали дважды в ходе официальных мероприятий, в которых участвовала глава МИД Индонезии», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что подобные жесты свидетельствуют о «человеческой нотке», которая остается у политиков, не смотря на трансформации в мире. Также представитель МИД РФ назвала проявление интереса Марсуди к броши «знаком симпатии и благодарности».

Марсуди понравилась брошь Захаровой во время переговоров на полях СМИД АСЕАН, которые прошли в июле в Лаосе. Глава МИД Индонезии призналась, что очарована украшением в виде цветка. Лавров в свою очередь предложил передать коллеге понравившуюся вещь, но она оказалась пришита к костюму.

Ранее стало известно, что Индонезия примет участие в саммите БРИКС в Казани.