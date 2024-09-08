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Мельник призвал Шольца договориться с Москвой

Украинский посол Мельник призвал Шольца к творческому посредничеству с Россией

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Global Look Press

Германии следует предпринять дипломатические усилия, чтобы завершить конфликт между Россией и Украиной. С таким заявлением выступил украинский посол в Бразилии Андрей Мельник, сообщает издание Berliner Zeitung.

«Лично я считаю, что канцлер Олаф Шольц мог бы проявить творческий подход», — отметил дипломат.

Он предложил Шольцу выяснить, будут ли переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным иметь смысл. Мельник напомнил, что
у ФРГ до сих пор существует посольство в Москве, в свою очередь украинцы «доверяют немцам».

Дипломат признался, что заметил новые сигналы от России по поводу готовности к посредничеству со стороны Китая, Бразилии и Индии. По его мнению, было бы преждевременно говорить, «готова ли Украина к этому».

Мельник был послом в Германии в период с 2015 по 2022 год. С 2023 года он занимает пост посла Украины в Бразилии. Однажды он назвал канцлера ФРГ «обиженной ливерной колбасой» и не пожалел об этом.

Ранее Мельник заявлял, что Шольцу следует встретиться с Путиным для переговоров по Украине.

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