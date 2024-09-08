Треть американцев усомнилась в мирной передаче власти

Более 30% американцев считают, что после выборов президента США в стране мирная передача полномочий «отчасти вероятным». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса исследовательской службы YouGov.

При этом 20% опрошенных назвали такой вариант развития событий «маловероятным», 10% — «совершенно невероятным». 15% респондентов затруднились с ответом.

Сторонники кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, несогласные с исходом выборов, 6 января 2021 года взяли штурмом Капитолий, желая помешать передачи власти Джо Байдену.

8 сентября историк Американского университета Аллан Лихтман, который верно предсказал 9 из 10 исходов последних выборов президента в Соединенных Штатах, пришел к выводу, что действующая вице-президент США, кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис победит на предстоящих президентских выборах в стране.

Накануне стало известно, что Трампа «очень обидели» слова Путина о «поддержке» Харрис.

Ранее Трамп назвал Харрис «лгуньей и радикальной левой сумасшедшей».