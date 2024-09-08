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Путин поздравил жителей столицы с Днем города

Путин поздравил москвичей с Днем города

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках выступления в концертном зале «Зарядье» поздравил жителей Москвы с Днем города. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что по традиции в самом начале осени отмечается замечательный праздник — День города.

Путин поздравил жителей столицы и всех граждан России, ведь у каждого россиянина особое отношение к Москве.

Президент назвал Москву городом-героем и тружеником, символом и оплотом российской государственности.

7 сентября Владимир Путин принял участие в запуске ряда объектов инфраструктуры Москвы, а также в мероприятиях, посвященных празднованию Дня города.

В эти выходные Москва отмечает свой 877-й день рождения.

До этого генеральный директор Института региональных проблем, политолог Наталья Линдигрин заявила, что Москва — быстрорастущий мегаполис, который развивается на порядок быстрее, чем столицы европейских стран.

Она добавила, что в ближайшие годы Москва передаст опыт работы в МЭШ регионам.

Ранее Путин и Собянин открыли новую линию метро Москвы.

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