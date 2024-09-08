Предсказавший победу Трампа в 2016 году американский историк уверен в победе Харрис

Действующая вице-президент США, кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис победит на предстоящих президентских выборах в стране. Об этом заявил историк Американского университета Аллан Лихтман, который верно предсказал 9 из 10 исходов последних выборов президента в Соединенных Штатах, сообщает телеканал Fox News.

«Я уверен, что Камала Харрис победит Трампа. Это основано на моей системе предсказания «13 ключей от Белого Дома», — сказал эксперт.

Лихтман почти безошибочно определял победителей президентских гонок в США, начиная с 1984 года. Для этого он использует систему анализа из тринадцати факторов или «ключей», накапливающую данные с 1860 года. В частности, историк предсказал победу Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году.

7 сентября кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в Висконсине признался, что его обидели слова главы российского государства Владимира Путина о том, что Россия будет поддерживать его соперницу, кандидата от демократов Харрис.

Во время Восточного экономического форума на этой неделе президент РФ с иронией прокомментировал выборы в США. Он отметил, что Россия предпочла бы видеть на посту американского президента Джо Байдена, но так как он выбыл из гонки, на передний план вышла его преемница — Харрис. Путин отметил, что ее «заразительный смех» свидетельствует о хорошем настроении, и добавил, что если это так, то, возможно, она воздержится от введения новых санкций против России.

Ранее Трамп назвал Харрис «лгуньей и радикальной левой сумасшедшей».