Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Предсказавший победу Трампа в 2016 году американский историк уверен в победе Харрис

Историк Лихтман заявил, что Харрис победит Трампа на президентских выборах в США

close
Nathan Howard/Reuters

Действующая вице-президент США, кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис победит на предстоящих президентских выборах в стране. Об этом заявил историк Американского университета Аллан Лихтман, который верно предсказал 9 из 10 исходов последних выборов президента в Соединенных Штатах, сообщает телеканал Fox News.

«Я уверен, что Камала Харрис победит Трампа. Это основано на моей системе предсказания «13 ключей от Белого Дома», — сказал эксперт.

Лихтман почти безошибочно определял победителей президентских гонок в США, начиная с 1984 года. Для этого он использует систему анализа из тринадцати факторов или «ключей», накапливающую данные с 1860 года. В частности, историк предсказал победу Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году.

7 сентября кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в Висконсине признался, что его обидели слова главы российского государства Владимира Путина о том, что Россия будет поддерживать его соперницу, кандидата от демократов Харрис.

Во время Восточного экономического форума на этой неделе президент РФ с иронией прокомментировал выборы в США. Он отметил, что Россия предпочла бы видеть на посту американского президента Джо Байдена, но так как он выбыл из гонки, на передний план вышла его преемница — Харрис. Путин отметил, что ее «заразительный смех» свидетельствует о хорошем настроении, и добавил, что если это так, то, возможно, она воздержится от введения новых санкций против России.

Ранее Трамп назвал Харрис «лгуньей и радикальной левой сумасшедшей».

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами