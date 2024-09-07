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В МИД Аргентины заявили об окружении посольства страны в Венесуэле силовиками

МИД Аргентины: венесуэльские силовики окружили посольство страны в Каракасе

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Carl Recine/Reuters

Силовики Венесуэлы окружили здание посольства Аргентины в Каракасе, в котором укрываются шесть венесуэльских оппозиционеров. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на аргентинское министерство иностранных дел.

«Сообщаем международному сообществу, что в этот момент патрули службы разведки и сил безопасности Венесуэлы окружают официальную резиденцию в Каракасе», — сказано в заявлении МИД.

Аргентинская сторона также осудила решение Каракаса относительно помощи Бразилии и выразила благодарность соседней стране за готовность продолжать защищать объекты дипмиссии.

7 сентября в министерстве иностранных дел Венесуэлы сообщили, что власти страны отозвали у Бразилии разрешение представлять интересы Аргентины в Боливарианской республике из-за действий венесуэльских оппозиционеров, находящихся в посольстве Аргентины.

Как заявили во внешнеполитическом ведомстве Венесуэлы, это связано с получением Каракаса «доказательств, что объекты [аргентинской] дипмиссии используются лицами, скрывающимися внутри от венесуэльского правосудия, для планирования террористических актов и покушения» на президента Венесуэлы Николаса Мадуро и на исполнительного вице-президента Боливарианской республики Делси Родригес.

Ранее Аргентина попросила Международный уголовный суд об ордере на арест Мадуро.

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