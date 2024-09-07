Путин поздравил Рахмона с Днем независимости Таджикистана

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона с 33-й годовщиной независимости республики и выразил уверенность в наращивании российско-таджикских связей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу таджикистанского лидера.

Президент России Владимир Путин заявил о своем твердом убеждении в дальнейшей интенсификации отношений между Россией и Таджикистаном.

«Уверен, что общими усилиями мы обеспечим наращивание всех аспектов конструктивного российско-таджикского сотрудничества. Это, безусловно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов и содействует укреплению безопасности и стабильности в регионе Центральной Азии», - говорится в поздравительном послании, опубликованном пресс-службой.

В мае Рахмон отметил, что Россия для Таджикистана играет роль стратегического партнера и союзника. По словам президента, все эти годы республика не изменяла своей позиции и не собирается менять ее в будущем.

Ранее сообщалось о рекордном росте товарооборота между Россией и Таджикистаном.