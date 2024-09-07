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Премьер Италии сочла застойную ситуацию на Украине условием для переговоров

Мелони: застой на фронте может стать условием для переговоров по Украине

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Guglielmo Mangiapane/Reuters

В ходе украинского конфликта сложилась ситуация застоя на фронте, она может стать условием для начала переговоров об урегулировании кризиса на Украине. Об этом на форуме в Черноббио заявила премьер Италии Джорджа Мелони.

«Сложилась ситуация застоя, и этому способствовала Европа. Мирные переговоры начинают не на этапе вторжения, но, если начинают, то к этому подталкивает ситуация застоя», - считает премьер (цитата по ТАСС).

При этом, по словам Мелони, на данном этапе развития украинского конфликта Италия продолжит политику помощи Украине.

До этого министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что причиной задержек поставок зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Украине из Италии стали праздники.

Крозетто в ходе форума по международной безопасности Globsec в Праге отметил, что итальянская компания, которая должна комплекс ПВО в порядок, в августе закрылась на праздники.

Ранее сообщалось, что Италия не согласна с Боррелем по вопросу ударов по России.

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