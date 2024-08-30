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Италия не согласна с Боррелем по вопросу ударов по России

МИД Италии: Боррель не отвечает за все страны ЕС в вопросе ударов по РФ

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Max Rossi/Reuters

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, заявляя о необходимости снять ограничения с Украины по ударам западным оружием по российской территории, говорит от себя, а не от имени всех стран Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью газете Corriere della Sera.

Италия сохраняет свою позицию по поводу оружия, переданного Украине. Украинские войска не могут использовать поставленное страной оружие для нанесения ударов по территории РФ, отметил Таяни.

«Боррель говорит от своего имени, а не от имени стран - членов [ЕС], у каждой из которых свое законодательство и которые не высказали вчера по факту свое мнение», — сказал глава итальянского МИД.

По мнению главы дипломатии ЕС, если Запад снимет ограничения на использование иностранного вооружения против России, это не вызовет прямую войну с Москвой.

Ранее сообщалось, что ЕС пока не принял решение по отправке военных инструкторов на Украину.

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