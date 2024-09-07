В Совфеде Илону Маску предрекли цензуру со стороны властей США

В случае прихода к власти в США кандидата на пост президента от демократов Камалы Харрис американский предприниматель Илон Маск может оказаться первым, кого Белый дом подвергнет цензуре. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

«Харрис уже заявляла, что, в случае прихода к власти, подвергнет цензуре «дезинформацию и призывы к ненависти»», — отметил сенатор.

По словам Пушкова, «первым, кого она подвергнет цензуре, если станет президентом, будет Маск», поскольку демократы «ненавидят» социальную сеть X (бывшую Twitter), владельцем которой является американский предприниматель.

До этого Маск раскритиковал выдвижение вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата на президентских выборах.

Бизнесмен опубликовал картинку с человеком в костюме, лица которого не видно. На изображении мужчина снимает с руки куклу, похожую на действующего хозяина Белого дома Джо Байдена, и бросает ее в урну. После этого на ту же руку он надевает куклу в виде улыбающейся Харрис.

Ранее Путин заявил, что Россия «поддержит» Харрис на выборах.