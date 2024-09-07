Песков рассказал о планах Путина на ближайшее время

Президент России Владимир Путин не планирует в ближайшее время лететь за рубеж. Об этом в интервью ТАСС сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, сейчас нет сведений, когда именно может состояться следующая зарубежная поездка главы государства.

Последняя зарубежная поездка Путина — визит в Монголию. Туда он прилетел 2 сентября. Местные власти пригласили российского президента на традиционный юбилей битвы на Халхин-Голе (1945 год). До этого политик побывал в Азербайджане, а также посетил с рабочим визитом несколько регионов России.

5 сентября Путин выступил на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. 6 сентября глава государства провел в своей резиденции в подмосковном селе Ново-Огарево.

Ране глава МИД Сергей Лавров счел хамством реакцию Украины на визит Путина в Монголию.