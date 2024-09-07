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Иранский посол раскрыл сроки подписания всеобъемлющего договора РФ и Ирана

Посол Ирана Джалали: всеобъемлющий договор с РФ могут подписать на саммите БРИКС

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Договор между Россией и Ираном о всеобъемлющем партнерстве могут подписать на саммите БРИКС в Казани в октябре, при этом подписание документа могут и отложить на отдельную встречу сторон в одной из столиц государств. Об этом в беседе с ТАСС заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

«Мы поговорили с российскими коллегами по этому вопросу. Первая идея, действительно, такая», — подчеркнул дипломат, отвечая на вопрос о сроках подписания договора с Россией.

При этом Джалали не исключил и то, что стороны могут отложить подписание упомянутого документа на отдельную встречу, которая может пройти либо в Тегеране, либо в Москве.

Он подчеркнул, что на данный момент решение еще не принято.

14 августа глава посольства Ирана в РФ сообщил, что в ближайшем будущем будет подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.

Он рассказал, что над ним работают юридические отделы министерств иностранных дел двух Ирана и России. Проект отдан в администрации президентов на рассмотрение.

Ранее сообщалось, что Иран готов проводить российский газ.

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