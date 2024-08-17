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Иран готов проводить российский газ

Посол Ирана заявил о готовности страны проводить газ РФ через свою территорию

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Global Look Press

Иран готов проводить российский газ через свою территорию. Об этом заявил иранский посол в России Казем Джалали, передает ТАСС.

Он выступил на Каспийском форуме в Астрахани, где рассказал журналистам, что иранская сторона «очень заинтересована» в работе с Россией.

«Мы готовы проводить российский газ через территорию Ирана», — сказал Джалали.

Посол также рассказал, что в прошлом году Россия занимала первое место по внешним инвестициям в Иран.

14 августа глава посольства Ирана в РФ сообщил, что в ближайшем будущем будет подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.

Он рассказал, что над ним работают юридические отделы министерств иностранных дел двух Ирана и России. Проект отдан в администрации президентов на рассмотрение.

По мнению иранского журналиста Хаяла Муаззина, договор позволит укрепить мир на Ближнем Востоке.

Ранее Путин оценил состояние двусторонних отношений с Ираном.

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