В Великобритании предупредили о сокрушительном ударе РФ по ВСУ

Потеря украинской армией Красноармейска поставит ВСУ в сложное положение и откроет перспективу потери Украиной ДНР. Об этом пишет британский журнал The Spectator.

«Его потеря будет для Украины сокрушительным ударом», - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что населенный пункт представляет собой крупный «логистический хаб», который находится на пересечении железных и автомобильных дорог. Контроль над ним дает возможность той или иной стороне конфликта открыть путь на другие города и населенные пункты на донецком направлении фронта.

Кроме того, что овладение городом открывает перспективы взятия под контроль всего региона ДНР.

6 сентября сообщалось, что вооруженные силы России за неделю выровняли линию фронта в Донецкой народной республике (ДНР) и расширили плацдарм для наступления у ключевых хабов украинской армии в регионе.

Ранее на Западе рассказали о тяжелой ситуации для ВСУ в Донбассе.