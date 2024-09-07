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В Великобритании предупредили о сокрушительном ударе РФ по ВСУ

Spectator: потеря Красноармейска частями ВСУ станет сокрушительным ударов Киеву

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Reuters

Потеря украинской армией Красноармейска поставит ВСУ в сложное положение и откроет перспективу потери Украиной ДНР. Об этом пишет британский журнал The Spectator.

«Его потеря будет для Украины сокрушительным ударом», - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что населенный пункт представляет собой крупный «логистический хаб», который находится на пересечении железных и автомобильных дорог. Контроль над ним дает возможность той или иной стороне конфликта открыть путь на другие города и населенные пункты на донецком направлении фронта.

Кроме того, что овладение городом открывает перспективы взятия под контроль всего региона ДНР.

6 сентября сообщалось, что вооруженные силы России за неделю выровняли линию фронта в Донецкой народной республике (ДНР) и расширили плацдарм для наступления у ключевых хабов украинской армии в регионе.

Ранее на Западе рассказали о тяжелой ситуации для ВСУ в Донбассе.

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