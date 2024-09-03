На Западе рассказали о тяжелой ситуации для ВСУ в Донбассе

Линии обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе могут рухнуть. Об этом сообщает норвежское издание ABC Nyheter.

По данным издания, тяжелая ситуация в Донецкой народной республике (ДНР) вынудила ВСУ перейти к обороне.

«Западные эксперты предупреждают, что линии обороны Украины грозят рухнуть. Этот крах будет иметь катастрофические последствия для дальнейшего хода конфликта», — отмечается в материале.

По словам автора, Украина надеялась, что атака на Курскую область заставит Россию перебросить войска с Донбасса в приграничный регион, однако этого не случилось. Теперь скудные украинские силы с дефицитом боеприпасов пытаются сдержать продвижение российских подразделений, уступая им по численности.

В статье указывается, что ситуация для ВСУ в Донбассе усугубилась после того, как главнокомандующий Александр Сырский сконцентрировался на курском направлении, сделав его приоритетным.

В Киеве признали, что надежды на наступление ВСУ в Курской области пока не оправдались. Зеленский рассказал, что, по оценкам Украины, «курская операция» не снизила давление ВС РФ на Покровском направлении, ситуация под Покровском и Торецком для украинских солдат по-прежнему «сложная». В то же время Киев все еще надеется, что Россия оттянет часть солдат из Донбасса в собственное приграничье. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный эксперт заявил о новой тактике ВС РФ на Донбассе.