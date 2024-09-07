Президент Ирана посетит саммит БРИКС в Казани

Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит саммит БРИКС в Казани, где встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщил ТАСС посол Ирана в Москве Казем Джалали.

По словам дипломата, сейчас в Тегеране проходит подготовка к этому визиту, чтобы он был полезным и успешным для российско-иранских отношений.

Помимо Путина Пезешкиан проведет переговоры с главами других государств, с иранским сообществом. Политик также намерен выступить на саммите.

С 1 января 2024 года председательство в БРИКС перешло к Российской Федерации, оно продлится до конца года. Главным событием председательства станет саммит БРИКС в октябре 2024 года в Казани.

На сегодняшний день в межправительственную организацию, основанную в 2006 году, входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.

На пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин заявлял, что на сегодняшний день более 30 стран проявляют интерес к сотрудничеству с БРИКС, некоторые государства высказывают желание присоединиться к объединению.

Ранее Турция подала заявку на вступление в БРИКС.