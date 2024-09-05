Путин сравнил руководство Украины с инопланетянами

Украиной в настоящее время руководят «инопланетяне или иностранцы», которые не думают о стране и готовы воевать до последнего украинца. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«У меня иногда складывается впечатление, что те, кто руководит Украиной, как будто они вообще инопланетяне какие-то либо иностранцы. Но, собственно говоря, они не думают просто, нет, я серьезно говорю, вы понимаете, такие потери колоссальные. Что они дальше будут делать, я даже не понимаю», — сказал глава государства.

По мнению президента РФ, для восполнения потерь на фронте властям Украины придется понижать призывной возраст и «набирать детей». Однако и это не способно решить проблему, полагает он.

При этом украинские элиты не думают о своих гражданах, добавил Путин. По его словам, сами они могут «сесть в самолет — и нет их».

Девятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Он считается ведущей площадкой для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главной темой мероприятия в этом году станет «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

5 сентября президент России Владимир Путин открыл главное мероприятие форума — пленарное заседание. Глава государства участвует в мероприятиях ВЭФ второй день подряд: накануне он провел встречи с премьером Малайзии, вице-премьером Сербии и зампредседателя КНР, а также открыл новые предприятия на Дальнем Востоке по видеосвязи.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления.

Ранее Путин назвал «священным долгом» задачу выдавить ВСУ из Курской области.