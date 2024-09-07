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В США заявили, что Зеленский совершенно оторван от реальности

Аналитик Джонсон: Зеленский оторван от реальности, говоря о плане победы

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский совершенно оторван от реальности, говоря, что он сможет заставить Россию принять его условия по мирному договору. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

По словам Джонсона, Вооруженные силы России не теряют мощь на поле боя, а наоборот продолжают наращивать темпы наступления, берут под контроль все больше населенных пунктов. При этом они также успешно проводят массированные ракетные удары по военным объектам по всей Украине, добавил аналитик.

Джонсон уточнил, что в данный момент ситуация не улучшается ни на одном направлении.

14 июня на встрече с руководством министерства иностранных дел президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс.

В офисе Зеленского отвергли предложение Путина, назвав его ультиматумом.

Ранее Зеленский заявил, что Россия обязательно должна участвовать во втором саммите мира.

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