В США рассказали о последней провокации Зеленского против РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский в качестве своего последнего шага против России попытается втянуть американцев в конфликт с ВС РФ, у президента Украины «не осталось ходов». Об этом заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Зеленский в отчаянии, у него не осталось ходов, кроме как попытаться втянуть американцев и заставить их сражаться против русских», — считает политолог.

По словам Миршаймера, в случае развития ситуации в этом русле украинский лидер «будет чувствовать себя хорошо». Власти Украины, считает политолог, осознают отсутствие потенциала ВСУ взять инициативу на фронте, при этом они верят в то, что «победа» в конфликте возможна при участии американских военных.

6 сентября администрация США выделила Украине новый пакет военной помощи на сумму $250 млн.

В новый пакет вошли зенитные ракеты RIM-7, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin и AT-4, боевые машины пехоты Bradley и другое вооружение.

Ранее в США выразили опасения из-за истощения своих военных запасов.