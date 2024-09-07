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В США рассказали о крупном стратегическом провале ВСУ

Риттер: атака на Курскую область стала стратегическим провалом ВСУ

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Thomas Peter/Reuters

Нападение ВСУ на территорию Курской области оказалось стратегическим просчетом украинского командования. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Очевидно, что атака на Курскую область превратилась в стратегическую катастрофу для украинцев», — подчеркнул он.

Бывший американский разведчик напомнил слушателям, что ВСУ в целях осуществления нападения на Курскую область были вынуждены снять ряд подразделений с других направлений фронта. Такой шаг, по мнению Риттера, ослабил позиции украинской армии.

До этого высокопоставленный военный источник заявил ТАСС о сокрушительных потерях ВСУ на донецком фронте и результативных ударах ВС России по украинским военным объектам.

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