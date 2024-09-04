Алаудинов назвал ситуацию в Курской области решающим боем СВО

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничные районы Курской области является решающим боем специальной военной операции, это может стать одним из этапов завершения СВО. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

По его словам, российское командование понимает, что у Украины еще есть резерв, ресурс, которым хотят нанести еще один удар.

«Но происходит сегодня на фронте то, что у них полностью вся линия посыпалась и наши подразделения пошли уже вперед, ежедневно освобождая по несколько населенных пунктов», — заявил генерал.

То, что произошло с украинскими подразделениями в Курской области, позволило Киеву понять, «что не так все будет просто», отметил Алаудинов.

Он добавил, что российским генералам необходимо всем вместе просчитать, что Украина собирается сделать, за счет этого возможно будет окончательно завершить «эпопею» с украинскими формированиями, нанеся еще один удар.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.