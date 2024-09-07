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Зеленский выразил сожаление, что не может ударить по Кремлю

Зеленский сожалеет, что не может ударить по Кремлю западным оружием

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Jeff Overs/BBC/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сожалеет, что Вооруженные силы страны не могут ударить по Кремлю из дальнобойного оружия, переданного Киеву западными союзниками. Об этом он заявил на заседании 50-го международного форума «Амброзетти», его слова передает агентство УНИАН.

«Когда мы говорим о том, что, например, Италия или кто-то другой боится того, что мы будем бить по Кремлю, — мне жаль, что мы не можем это сделать», — заявил украинский лидер.

По его словам, оружие, которое есть у партнеров Украины, имеет дальность около 200 км.

6 сентября 2024 года Зеленский на встрече в формате «Рамштайн» призвал завершить боевые действия осенью. При этом он вновь попросил у Запада разрешения бить по объектам на территории России — это, по мнению президента Украины, должно «мотивировать» Москву «искать мира». Он также заявил о потребности ВСУ в ПВО, ракетах большой дальности и «гораздо более сильном флоте» истребителей F-16. Союзники в ответ уже пообещали Киеву новые пакеты военной помощи.

В мае 2023 года два украинских беспилотника попытались атаковать кремлевскую резиденцию Владимира Путина. Президента России в это время не было в здании, он не пострадал, аппараты были сбиты. Москва охарактеризовала инцидент как спланированную террористическую акцию. В Киеве отвергли причастность ВСУ.

Ранее в Совфеде ответили на идею Зеленского завершить конфликт осенью.

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