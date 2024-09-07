Зеленский выразил сожаление, что не может ударить по Кремлю

Президент Украины Владимир Зеленский сожалеет, что Вооруженные силы страны не могут ударить по Кремлю из дальнобойного оружия, переданного Киеву западными союзниками. Об этом он заявил на заседании 50-го международного форума «Амброзетти», его слова передает агентство УНИАН.

«Когда мы говорим о том, что, например, Италия или кто-то другой боится того, что мы будем бить по Кремлю, — мне жаль, что мы не можем это сделать», — заявил украинский лидер.

По его словам, оружие, которое есть у партнеров Украины, имеет дальность около 200 км.

6 сентября 2024 года Зеленский на встрече в формате «Рамштайн» призвал завершить боевые действия осенью. При этом он вновь попросил у Запада разрешения бить по объектам на территории России — это, по мнению президента Украины, должно «мотивировать» Москву «искать мира». Он также заявил о потребности ВСУ в ПВО, ракетах большой дальности и «гораздо более сильном флоте» истребителей F-16. Союзники в ответ уже пообещали Киеву новые пакеты военной помощи.

В мае 2023 года два украинских беспилотника попытались атаковать кремлевскую резиденцию Владимира Путина. Президента России в это время не было в здании, он не пострадал, аппараты были сбиты. Москва охарактеризовала инцидент как спланированную террористическую акцию. В Киеве отвергли причастность ВСУ.

Ранее в Совфеде ответили на идею Зеленского завершить конфликт осенью.