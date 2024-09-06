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Предсказавший распад Советского Союза историк сделал заявление об СВО

Французский историк Тодд: ВСУ приближаются к полному военному коллапсу

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы Украины приближаются к полному военному коллапсу. Об этом в интервью изданию Le Figaro заявил французский историк Эммануэль Тодд, предсказавший распад Советского Союза.

«Украинское контрнаступление в России, то есть вторжение Украины в Россию — это тот вид отчаянных действий, который обычно сопровождают полный военный крах», — сказал он.

Эксперт также отметил, что ближе к окончанию Второй мировой войны нацистская Германия также была вынуждена совершать подобные наступательные действия.

Эммануэль Тодд — историк, социолог, антрополог, эссеист. В 1976 году он предсказал распад СССР в книге «Окончательный провал».

2 сентября президент России Владимир Путин заявил, что таких темпов наступления российской армии в Донбассе, как сейчас, давно не было.

По его словам, сейчас речь идет не о том, чтобы двигаться в Донбассе по 200, по 300 метров вперед. Вооруженные силы России ставят под контроль уже территории «не по 200-300 метров, а квадратными километрами», уточнил глава государства.

Ранее российский генерал заявил, что бои в Курской области могут стать решающими для украинского конфликта.

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