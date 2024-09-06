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Луценко предсказал, что Сырского уволят из-за провала ВСУ в Курской области

Экс-глава МВД Украины Луценко: Сырского отправят в отставку из-за Курской области

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Roman Chop/AP

Бывший глава МВД Украины Юрий Луценко заявил, что украинское руководство якобы собирается отправить в отставку главкома ВСУ Александра Сырского из-за провала в Курской области. Об этом пишет РИА Новости.

«Отвечать все равно будет Сырский, его все равно за это снимут», — уверен он.

По словам Луценко, президент Украины Владимир Зеленский выбирал между переговорами с Россией и «авантюрой» на территории Курской области и в преддверии Дня независимости Украины выбрал второе. При этом экс-министр уверен, что глава государства не продумал, какие у этого решения будут последствия.

6 сентября Александр Сырский дал большое интервью телеканалу CNN, в котором раскрыл смысл наступления ВСУ в Курской области. Он рассказал, какие трудности испытывает ВСУ и в чем украинская армия уступает российской. С главными целями выступления украинского военачальника разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее военный эксперт указал на просчет Киева при нападении на Курскую область.

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