Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин провел совещание Совета безопасности

Путин обсудил с Советом безопасности тему контроля воздушного пространства РФ

close
Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«В нашей повестке дня сегодня вопрос системы контроля воздушного пространства над территорией Российской Федерации», — сказал глава государства.

По его словам, на совещании должен выступить один докладчик.

Лидер РФ также попросил всех руководителей заинтересованных ведомств высказаться по этому вопросу и по проекту решения.

В ночь на 1 сентября дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России перехватили и уничтожили 158 украинских беспилотных летательных аппаратов БПЛА) над 15 российскими регионами. По данным Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку совершить террористическую атаку на объекты в России, применив беспилотники самолетного типа.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что это мощная атака БПЛА по российской территории связана с усугублением ситуации для украинской армии на фронте. По его словам, это была, вероятно, крупнейшая атака ВСУ беспилотниками, более массивной не было.

Ранее в России успешно испытали необычную систему ПВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами