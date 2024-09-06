Путин провел совещание Совета безопасности

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«В нашей повестке дня сегодня вопрос системы контроля воздушного пространства над территорией Российской Федерации», — сказал глава государства.

По его словам, на совещании должен выступить один докладчик.

Лидер РФ также попросил всех руководителей заинтересованных ведомств высказаться по этому вопросу и по проекту решения.

В ночь на 1 сентября дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России перехватили и уничтожили 158 украинских беспилотных летательных аппаратов БПЛА) над 15 российскими регионами. По данным Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку совершить террористическую атаку на объекты в России, применив беспилотники самолетного типа.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что это мощная атака БПЛА по российской территории связана с усугублением ситуации для украинской армии на фронте. По его словам, это была, вероятно, крупнейшая атака ВСУ беспилотниками, более массивной не было.

Ранее в России успешно испытали необычную систему ПВО.