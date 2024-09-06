В Совфеде ответили на идею Зеленского завершить конфликт осенью

Идея президента Украины Владимира Зеленского завершить военный конфликт с Россией осенью реальна, однако для этого должен быть выполнен ряд условий. Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, пишет «Лента.ру».

«Я думаю, что это возможно при том условии, если будут выполнены все те условия, о которых говорил президент России Владимир Путин, он все это четко сформулировал», — отметил Карасин.

Однако по мнению сенатора, Зеленский вряд ли пойдет на условия, которые были озвучены российским президентом. По словам Карасина, действия украинского лидера на данный момент «несколько алогичны».

6 сентября Зеленский в ходе встречи контактной группы по вопросам обороны, которая проходит в Германии на американской авиационной базе «Рамштайн», заявил о необходимости завершить конфликт с РФ текущей осенью.

Ранее Зеленский призвал союзников игнорировать красные линии Москвы.