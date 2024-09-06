Президент РФ Владимир Путин образовал оргкомитет национального центра «Россия». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, оргкомитет возглавит первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Согласно указу, организационный комитет создан в целях демонстрации достижений Российской Федерации, укрепления национальной идентичности, использования положительного опыта развития субъектов РФ, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи и сохранения наследия международной выставки-форума «Россия».

До этого директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский назвал национальный центр «Россия» новой точкой притяжения и центром общественно-культурной жизни страны, как и выставка «Россия». При этом он отметил, что опыт выставки будет масштабирован на разные регионы страны.

Ранее Путин поздравил коллектив медцентра имени Вишневского с 80-летием создания.