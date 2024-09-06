Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин образовал оргкомитет национального центра «Россия»

Путин образовал оргкомитет национального центра «Россия» во главе с Кириенко

close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин образовал оргкомитет национального центра «Россия». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, оргкомитет возглавит первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Согласно указу, организационный комитет создан в целях демонстрации достижений Российской Федерации, укрепления национальной идентичности, использования положительного опыта развития субъектов РФ, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи и сохранения наследия международной выставки-форума «Россия».

До этого директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский назвал национальный центр «Россия» новой точкой притяжения и центром общественно-культурной жизни страны, как и выставка «Россия». При этом он отметил, что опыт выставки будет масштабирован на разные регионы страны.

Ранее Путин поздравил коллектив медцентра имени Вишневского с 80-летием создания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами