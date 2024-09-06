Политолог: США испугались шутки Путина о Харрис

Американист Дмитрий Дробницкий в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал ироничное заявление президента России Владимира Путина о «поддержке» кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис. По словам эксперта, американские политики перестали понимать шутки из-за собственной необразованности и неуверенности в себе.

Политолог отметил, что даже легкая ирония в адрес Вашингтона может обернуться тирадами о вмешательстве России в президентскую гонку.

«Думаю, Джо Байден с Камалой Харрис все же отреагируют. Скорее всего, в очередной раз расскажут о том, как неправильно вмешиваться в американские выборы, и постараются усилить поднадоевшую утку «о руке Москвы», пытающейся повлиять на голосование», — сказал Дробницкий.

Выступая на заседании Восточного экономического форума, российский лидер заявил, что РФ будет «поддерживать» Харрис на президентских выборах в США, которые пройдут в ноябре. Глава государства напомнил, что ранее «фаворитом» у России был действующий президент США Джо Байден, однако его, как отметил Путин, «сняли» с гонки.

Позднее кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп признался, что не знает, как реагировать на заявление Путина о поддержке его соперницы на предстоящих выборах.

Ранее американский профессор предсказал победителя выборов в США.