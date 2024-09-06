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Президент Азербайджана оценил степень согласования мирного договора с Арменией

Алиев: Азербайджан и Армения согласовали почти 80% текста мирного договора

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РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна согласовала с Арменией почти 80% текста мирного договора. Его слова на Международном форуме в итальянском Черноббио передает агентство АзерТАдж.

По словам Алиева, на Южном Кавказе удастся достичь мира, и об этом свидетельствуют последние события на переговорном треке между Азербайджаном и Арменией. Он отметил, что диалог активно продолжается.

2 сентября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Азиз оглы Байрамов заявлял, что его страна намерена передать Армении ответные предложения по мирному договору.

31 августа армянский премьер-министр Никол Пашинян на пресс-конференции заявил, что Армения на данном этапе предпочитает прямые переговоры с Азербайджаном, в двустороннем формате. Политик уточнил, что сообщил об этом президенту России Владимиру Путину в ходе последнего телефонного разговора с ним.

Пашинян также говорил, что Армения не намерена военным путем возвращать «оккупированные Азербайджаном территории», вопрос должен быть решен мирным путем.

Ранее Лавров оценил желание Армении провести прямые переговоры с Азербайджаном.

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