Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Востоковед указал на скрытое соперничество России и Китая

Востоковед Вавилов: Россия формирует свой контур влияния на Востоке

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Востоковед, китаист Николай Вавилов в интервью Tsargrad.tv указал на скрытое соперничество России и Китая. По его словам, Москва формирует свой контур влияния на Востоке.

Эксперт напомнил, что в 2024 году президент России Владимир Путин встречался с лидером КНР Си Цзиньпином, а затем с руководителями стран, являющихся ключевыми соседями Пекина, таких как Казахстан, Северная Корея, Вьетнам, Монголия.

«Россия в новом мире формирует свой контур влияния, в том числе и на китайские интересы. Я об этом постоянно говорю: китайцы очень сложные переговорщики. Серьезно. Они умеют выкручивать руки. Иначе они не были бы мировой торговой империей. Чтобы с ними переговоры вести на равных, нужно иметь свой контур влияния», — сказал Вавилов.

Он добавил, что Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке объединил многих партнеров России в регионе. А далее грядет саммит БРИКС, который станет вершиной политической активности Москвы за последнее десятилетие.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В этом году главная тема форума — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Как отмечал политконсультант, стратег, автор Теlegram-канала «Смыслы и Стратегии» Станислав Корякин, ВЭФ — это возможность «сверить часы», продемонстрировать возможности страны, договориться о конкретных условиях поставок товара или реализации проектов.

Ранее политолог назвала Дальний Восток окном возможностей для России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами