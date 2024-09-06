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Названо число проголосовавших на выборах в Мосгордуму через ДЭГ в первые минуты

Более 100 тысяч граждан электронно проголосовали на выборах в МГД за 12 минут

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Более 100 тыс. человек приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в первые 12 минут после начала выборов в Московскую городскую думу (МГД). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице РФ в 2024 году.

В заявлении отмечается, что в первые минуты голосования было выдано 100 298 бюллетеней.

«Получено бюллетеней — 91 496. До окончания голосования — два дня 11 часов 48 минут», — уточнили в профильной структуре.

6 сентября в РФ начались выборы в органы государственной власти разного уровня. Голосование завершится вечером 8 сентября.

В этом году в 21 российском субъекте состоятся прямые выборы губернаторов, еще в 13 регионах пройдут выборы в местные парламенты. Более того, на Единый день голосования запланированы довыборы в Государственную думу РФ.

По информации Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в шести регионах страны впервые организуют дистанционное электронное голосование. Речь идет об Алтайском крае, Чечне, Коми, Смоленской и Костромской областях, а также Республике Марий Эл. Всего ДЭГ пройдет в 25 субъектах.

На выборы в Мосгордуму свои кандидатуры выдвинули 389 человек, из которых были зарегистрированы 281. С 6 по 8 сентября в столице будут работать 1440 избирательных участков.

Ранее в ЦИК РФ предложили ограничить съемку на избирательных участках в приграничных регионах.

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