В Кремле оценили работу правительства РФ

Все члены правительства России работают эффективно, на пределе своих возможностей. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

С начала работы нового состава кабмина прошло сто дней. Официальный представитель Кремля, отвечая на просьбу подвести итоги символической даты, отметил, что работа идет активно, поэтому времени на подсчет результатов нет.

«График работы и правительства, и президента фактически круглосуточный, настолько интенсивный, что, честно говоря, ни у кого нет времени для того, чтобы заниматься подведением первых результатов. Поэтому это явно не является приоритетом», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что сейчас в стране фиксируется стабильная экономическая ситуация. При этом в ближайшие недели завершится работа по конкретизации новых национальных проектов, подчеркнул Песков.

В августе президент России Владимир Путин заявил, что работа кабинета министров не должна прерываться ни на секунду. Также российский лидер отметил, что в правительстве должна быть обеспечена взаимозаменяемость.

Ранее в Кремле назвали задачу России на следующие 100 лет.