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МИД РФ: Киев проводит теракты против мирных россиян только из-за Запада

Захарова: Киев проводит теракты только из-за помощи западных стран

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Без поддержки США и стран Евросоюза киевский режим уже не существовал бы, убеждена официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Только из-за вливаний средств и поставок оружия Украина организует теракты и атакует российские регионы с мирными жителями, заявила она в беседе с RT.

Сегодня уже все, в том числе украинские политики, представители ЕС и США, подтверждают, что без постоянной помощи Запада киевский режим перестал бы существовать, отметила дипломат. Важно, что и терактов бы не было, если бы Киеву не поставляли оружие, подчеркнула она.

«Без американской помощи: разведданными, вооружением, деньгами, без политической поддержки, без аналогичной помощи Европейского союза, конечно, ни о каких операциях в регионах, терактах в отношении мирных жителей или остальном безобразии речи бы не было», — объяснила представитель дипведомства.

Все это подтверждает, что терроризм Киева и его существование – это заслуга Вашингтона, заключила Захарова.

Напомним, в конце августа Белый дом анонсировал выделение нового пакета вооружений Украине. Известно, что в него войдут, ракеты для средств противовоздушной обороны (ПВО), противодроновое и противотанковое оружие, снаряды. В Кремле заявили, что США постоянно повышают степень своей вовлеченности в конфликт на Украине и нет оснований полагать, что они упрутся какой-то предел и не пойдут дальше.

Ранее Зеленский остался недоволен работой главы МИД по привлечению военной помощи на Украину.

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