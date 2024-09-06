Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России прокомментировали приглашение Путина в Бахрейн

Ушаков: приглашение Путина в Бахрейн пока не рассматривалось

close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Российские власти пока не рассматривали приглашение президенту Владимиру Путину посетить Королевство Бахрейн. Об этом РИА Новости сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Приглашение устное получено по итогам визита короля [в Москву], но оно пока еще не рассматривается, так как недавно был визит короля Бахрейна», — объяснил Ушаков.

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа посетил Россию 22 мая по приглашению Путина. Переговоры состоялись на следующий день. Главы государств обсудили состояние и перспективы сотрудничества стран в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях, а также подняли актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе конфликт Израиля и Палестины.

3 сентября стало известно, что монарх официально пригласил президента России Владимира Путина посетить Бахрейн.

Ранее президент Сербии высказался о приглашении от Путина на саммит БРИКС в РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами