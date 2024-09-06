В МИД заявили о будущем визите Мишустина в Узбекистан

Российский премьер Михаил Мишустин посетит Узбекистан с официальным визитом. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в республике Олег Мальгинов в интервью «Известиям».

«Это очень важный, я бы сказал, эпохальный визит», – подчеркнул дипломат.

Мальгинов отметил, что в ходе визита будет поднят вопрос развития сотрудничества в области миграции, энергетики и туризма, что может значительно укрепить связи между Россией и Узбекистаном.

Также на повестке — энергетическое сотрудничество и развитие туризма. Что касается последнего направления, отметил дипломат, то российская сторона не исключает запуска новых рейсов.

Мальгинов подчеркнул, что на фоне активизации взаимодействия между Москвой и Ташкентом Запад осуществляет попытки давления на республику. По его словам, одним из методов такого давления являются вторичные санкции.

1 сентября президент России Владимир Путин поздравил узбекистанского коллегу Шавката Мирзиеева с Днем независимости Узбекистана.

Ранее глава Минэкономразвития Решетников рассказал о планах России по торговле с Узбекистаном.