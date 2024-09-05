Зеленский поставил новым министрам срок для достижения результатов

Президент Украины Владимир Зеленский после кадровых перестановок в кабмине заявил, что новые министры должны показать конкретные результаты в течение осени. Об этом сообщается в Telegram-канале главы государства.

Он подчеркнул, что каждый на новой должности в течение осени должен показать определенные результаты.

Зеленский добавил, что существуют десятки конкретных заданий, например, увеличение поставок оружия Украине от западных партнеров. Он отметил, что от правительственных институций сегодня требуется максимально активная работа на всех уровнях.

До этого Верховная рада утвердила назначение министром культуры и информационной политики Николая Точицкого, который до сих пор являлся заместителем главы офиса президента Украины.

В начале сентября правительство Украины столкнулось с волной отставок знаковых министров. В частности, покинуть свой пост решили Дмитрий Кулеба и Денис Малюська — главы МИД и минюста страны. Эти отставки уже назвали пиар-акцией офиса Владимира Зеленского.

При этом провести все увольнения разом через Верховную раду не удалось, что СМИ объясняют сопротивлением внутри правящей партии. С чем связаны перестановки в кабмине Украины и что они могут изменить — в материале «Газеты.Ru».

Ранее британский политик предрек будущее Зеленского.