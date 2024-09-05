Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Одна из стран исключила «Талибан» из списка запрещенных организаций

МИД Афганистана: Киргизия исключила «Талибан» из списка запрещенных организаций

close
РИА Новости

Министерство иностранных дел в  правительстве Афганистана, сформированном радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России), утверждает, что власти Киргизии исключили движение из  списка запрещенных организаций. Об этом сообщается в X (ранее Twitter) представителя внешнеполитического ведомства талибов Абдула Кахар Балхи.

Он подчеркнул, что в МИД приветствуют решение Киргизии.

По словам представителя ведомства, данный шаг Бишкека свидетельствует о растущем политическом признании Исламского эмирата Афганистан на  региональном и  международном уровнях.

В мае координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не признают режим талибов в Афганистане.

Накануне президент России Владимир Путин заявил о важности выстраивания отношений с Талибаном.

Российский лидер обратил внимание, что на данный момент талибы и являются властью в Афганистане. Президент также сообщил, что вопрос о признании «Талибана» обсуждается постоянно.

«Талибан» объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. Талибы захватили все крупные города и погранпереходы в стране. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.

Ранее талибы ввели публичное избиение женщин камнями за прелюбодеяние.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами