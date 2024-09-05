Одна из стран исключила «Талибан» из списка запрещенных организаций

Министерство иностранных дел в правительстве Афганистана, сформированном радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России), утверждает, что власти Киргизии исключили движение из списка запрещенных организаций. Об этом сообщается в X (ранее Twitter) представителя внешнеполитического ведомства талибов Абдула Кахар Балхи.

Он подчеркнул, что в МИД приветствуют решение Киргизии.

По словам представителя ведомства, данный шаг Бишкека свидетельствует о растущем политическом признании Исламского эмирата Афганистан на региональном и международном уровнях.

В мае координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не признают режим талибов в Афганистане.

Накануне президент России Владимир Путин заявил о важности выстраивания отношений с Талибаном.

Российский лидер обратил внимание, что на данный момент талибы и являются властью в Афганистане. Президент также сообщил, что вопрос о признании «Талибана» обсуждается постоянно.

«Талибан» объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. Талибы захватили все крупные города и погранпереходы в стране. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.

Ранее талибы ввели публичное избиение женщин камнями за прелюбодеяние.