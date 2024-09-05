Польский президент обвинил премьера в сотрудничестве со спецслужбами РФ

Польский президент Анджей Дуда напомнил о соглашении, которое заключили спецслужбы РФ и Польши во время премьерства Дональда Туска в 2012 году, и намекнул, что глава правительства может продолжать вести это сотрудничество. Об этом пишет РИА Новости.

Дуда комментировал сообщения о том, что задержанный в Польше за шпионаж россиянин Павел Рубцов, которого впоследствии обменяли, мог в процессе ознакомления с материалами дела получить доступ к секретным документам.

Президент Польши назвал ситуацию курьезной, поскольку силовикам уже было известно, что Рубцов якобы является «российским агентом». По мнению Дуды, агенты понимали, что показывают секретную информацию «сотруднику российской спецслужбы».

Он напомнил о соглашении между спецслужбами Польши и России, заключенном в 2012 году, отметив факт нахождения в то время у власти Туска.

«Неужели это сотрудничество между спецслужбами Польши и спецслужбами России продолжается? Ибо это так выглядит», — заключил польский президент.

Павла Рубцова освободили 1 августа в рамках обмена заключенными между Россией и Западом. Рубцова, бывшего журналиста, обвинили в работе на российскую военную разведку и сборе информации, угрожающей безопасности Польши. Основные доказательства его шпионской деятельности — наличие двух паспортов и денежные переводы из России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дуда отверг обвинения в сговоре с Зеленским по подрывам «Севпотоков».