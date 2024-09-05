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Вице-премьер Сербии резко ответил на претензии ЕК из-за встречи с Путиным

Вице-премьер Сербии отверг претензии Еврокомиссии из-за встречи с Путиным

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Вице-премьер Сербии Александр Вулин ответил на претензии Еврокомиссии к его поездке в Россию и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Он обратился к официальному представителю внешнеполитической службы союза Петеру Стано.

«Не знаю, от чьего имени говорит господин Стано, когда критикует мою встречу с президентом РФ», — сказал Вулин.

По словам вице-премьера, такое поведение Брюсселя вызывает «лишь насмешку и отвращение». Поэтому он попросил не употреблять в этом контексте термины «агрессия», «международное право», или «Устав ООН».

Вице-премьер Сербии признался, что гордится возможностью познакомиться с Путиным и радуется возможности встретить друга Сербии и лидера, которого отличает мудрость и цельность.

5 сентября сербский вице-премьер заявил, что Белград никогда не введет санкции против РФ. Вулин подчеркнул, что Сербия является не только стратегическим партнером России, но и ее союзником.

Ранее политолог объяснил причины охлаждения отношений Сербии и России.

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