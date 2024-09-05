Вооруженные силы России приближаются к полному освобождению Донбасса. Об этом пишет издание American Conservative.

«Москва продолжает отвоевывать земли в Донбассе, что приближает ее к полному захвату этой территории, а также к закреплению Крыма», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что ВСУ проигрывают на поле боя, а Владимир Зеленский рискует столкнуться со стратегическим поражением в ДНР, поскольку решился атаковать Курскую область.

Как пишет AC, у Киева недостаточно живой силы и необходимых материальных средств для возвращения утраченных земель и удержания занятых территорий в Курской области. В российском регионе ВСУ находятся под угрозой захвата, «в то время, когда украинские военные отступают в другие регионы, отправлять туда практически нечего», указывают авторы.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы России успешно продвигаются на территории Донецкой народной республики, взяв за август под свой контроль 477 квадратных километров, несмотря на вторжение ВСУ в Курскую область. За август Россия взяла под контроль наибольшее число территорий с октября 2022 года.

Ранее в США заявили, что «русские нажали педаль газа» на Украине.