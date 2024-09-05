Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский захотел увидеть Россию на втором «саммите мира»

Зеленский: Россия обязательно должна участвовать во втором саммите мира

close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители России «обязательно» должны присутствовать на втором «саммите мира», поскольку без Москвы закончить конфликт дипломатическими средствами будет крайне сложно. Его слова приводит телеканал NBC.

«Обязательно там должны присутствовать представители России. Мы понимаем, что без российской стороны закончить эту войну дипломатически очень сложно», — сказал Зеленский.

Кроме этого, по его словам, «все страны» просили Киев, чтобы на мероприятии присутствовали российские представители. Украинский лидер подчеркнул, что не против такого развития событий, призвав подготовить необходимый для этого план.

29 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ всегда была готова сесть за стол переговоров с Украиной, но после «авантюры» в Курской области разговоры об этом более неактуальны.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что его страна согласна на перемирие только при условии возвращения «оккупированных» территорий.

Ранее в Госдуме назвали главные препятствия для переговоров между Россией и Украиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами