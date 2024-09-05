Зеленский захотел увидеть Россию на втором «саммите мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители России «обязательно» должны присутствовать на втором «саммите мира», поскольку без Москвы закончить конфликт дипломатическими средствами будет крайне сложно. Его слова приводит телеканал NBC.

«Обязательно там должны присутствовать представители России. Мы понимаем, что без российской стороны закончить эту войну дипломатически очень сложно», — сказал Зеленский.

Кроме этого, по его словам, «все страны» просили Киев, чтобы на мероприятии присутствовали российские представители. Украинский лидер подчеркнул, что не против такого развития событий, призвав подготовить необходимый для этого план.

29 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ всегда была готова сесть за стол переговоров с Украиной, но после «авантюры» в Курской области разговоры об этом более неактуальны.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что его страна согласна на перемирие только при условии возвращения «оккупированных» территорий.

Ранее в Госдуме назвали главные препятствия для переговоров между Россией и Украиной.