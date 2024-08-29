В Госдуме назвали главные препятствия для переговоров с Украиной

Нелегитимность руководства Украины и формальный запрет на переговоры с Россией являются главными препятствиями начала мирных переговоров между Москвой и Киевом. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил депутат Государственной думы Алексей Чепа.

Он отметил, что на Украине сейчас нет легитимной власти: и президент страны Владимир Зеленский, и Верховная рада ее утратили. Также, по словам парламентария, украинское руководство не проявляет никакого стремления к переговорам. Кроме того, Киев официально запретил вести переговоры с Москвой.

Политик также обратил внимание, что на Украине разные политические силы периодически делают различные заявления о готовности к мирному урегулированию, но они не имеют отношения к реальному положению вещей. Вместе с тем он подчеркнул необходимость соблюдения интересов Российской Федерации в переговорах. Речь идет о требованиях по обеспечению безопасности граждан РФ, безопасности России, уточнил Чепа.

«Все это мы озвучивали. И это основные принципы, которые будут обсуждаться на переговорах», — добавил депутат.

29 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ всегда была готова сесть за стол переговоров с Украиной, но после «авантюры» в Курской области, разговоры об этом более неактуальны.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что его страна согласна на перемирие только при условии возвращения «оккупированных» территорий.

Ранее Зеленский раскритиковал план Китая по мирному урегулированию на Украине.