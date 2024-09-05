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В Госдуме предложили лишать водителей прав за неоплаченные штрафы

Депутат ГД Хамзаев: водителей нужно лишать прав за неоплаченные штрафы

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Депутат Государственной думы РФ Султан Хамзаев предложил лишать водителей прав за неоплаченные штрафы. В интервью «Ридусу» парламентарий отметил, что у некоторых россиян накапливается по несколько сотен наказаний.

«Если человек имеет более десяти неоплаченных штрафов, то он должен автоматически лишаться права на управление транспортным средством, пока все не оплатит. В таком случае люди начнут подходить к правилам дорожного движения более ответственно», — сказал Хамзаев.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев до этого сообщил, что с осени начинают действовать единые требования к установке комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

В сентябре российских водителей ждет целый ряд важных изменений в законодательстве. К примеру, автомобилистов станут строже наказывать за проезд «зайцем» по платным трассам, также им придется обновить состав аптечки. При этом у россиян появится больше шансов оспорить штрафы с дорожных камер. О том, что ждет водителей этой осенью, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее главу МВД Колокольцева попросили увеличить штраф за езду без номеров.

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