Стало известно, за какие видеоролики в США обвинили компанию Tenet Media

Обвиненная в связи с RT компания Tenet Media занималась публикацией англоязычных видеороликов в социальных сетях, в том числе – в TikTok, YouTube и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Часто это были ролики с приглашенными известными гостями, в том числе – представляющими интересы республиканской партии, сообщает RT со ссылкой на публикацию The Guardian.

В числе последних героев опубликованных Tenet Media видеороликов были известные консерваторы. Так, одной из гостей стали невестка Дональда Трампа, сопредседатель Нацкомитета республиканской партии Лара Трамп. Кроме того, среди последних гостей были экс-кандидаты в президенты и в сенат США, республиканцы Вивек Рамасвами и Кэри Лейк, выяснили журналисты.

Компания выложила почти 2 тыс. роликов, которые, по данным прокуроров, посмотрели более 16 млн человек только на одной площадке – YouTube. Представители Tenet ситуацию никак не комментировали.

Напомним, компанию Tenet Media обвиняют, в том числе, в публикации видеороликов, продвигающих выгодные России сюжеты.

Добавим, что, говоря об обвинении RT, американский генпрокурор Меррик Гарланд заявил, что это борьба с покушением «авторитарных режимов» на «демократические системы правления».

Накануне Минфин США ввел санкции против RT, главного редактора телеканала Маргариты Симоньян и ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Также в релизе ведомства сказано, что американские власти предъявили обвинения в нарушении закона об иноагентах двум сотрудникам RT.

Ранее в США начались слушания по иску Google к российским СМИ.