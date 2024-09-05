Политолог назвала Дальний Восток окном возможностей для России

Дальний Восток давно не является одним лишь хранилищем природных ресурсов. Сегодня это динамично развивающийся регион, являющийся окном возможностей для всей страны. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказала политолог, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына, комментируя выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Именно Дальневосточный федеральный округ аккумулирует внутри России значительный потенциал для интеграции в новую экономическую реальность. Здесь во многом сосредоточено все необходимое для дальнейшего прогресса нашей страны — это и мощная ресурсная база, и инфраструктура, и сильный креативный сектор», — подчеркнула эксперт.

Она добавила, что неслучайно еще 10 лет назад Путин назвал развитие Сибири и Дальнего Востока национальным приоритетом на весь XXI век.

В ходе пленарной сессии ВЭФ Путин заявил, что от того, как будет развиваться Дальний Восток, во многом зависит будущее всей Российской Федерации.

По словам главы государства, Дальний Восток стал одним из основных факторов укрепления позиции России в мире. Этот регион стал флагманом страны в новой глобальной экономической реальности, добавил президент.

Российский лидер также обратил внимание, что основные деловые связи, торговые маршруты и весь вектор развития все больше обращается к Востоку и глобальному Югу.

Восточный экономический форум проходит в период с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Ранее Путин поручил открыть новые музеи на Дальнем Востоке.