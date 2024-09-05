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Во Франции назначили нового премьер-министра

AFP: новым премьер-министром Франции назначен Мишель Барнье

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Новым премьер-министром Франции назначен Мишель Барнье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

Эту информацию подтвердила пресс-служба Елисейского дворца. В сообщении говорится, что президент Франции Эмманюэль Макрон назначил новым премьером бывшего еврокомиссара и экс-главу МИД Франции Мишеля Барнье.

В июле Макрон принял отставку предыдущего премьер-министра Габриэля Атталя. Предполагалось, что главой правительства могут назначить члена партии «Республиканцы» Ксавье Бертрана.

4 сентября радиостанция Franceinfo сообщила, что более 80 депутатов подписали резолюцию с требованием отстранить Макрона от власти.

Согласно информации СМИ, документ поддержал 81 депутат от левого блока «Новый народный фронт», среди которых 72 представителя фракции «Непокорившаяся Франция», а также зеленые и другие депутаты из группы «Левые демократы и республиканцы».

Ранее в Париже прошел митинг с требованием отставки Макрона.

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