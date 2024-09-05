На Западе Путина назвали шахматным гроссмейстером

Немецкий предприниматель и бывший владелец крупнейшего сервиса для хранения файлов Megaupload Ким Дотком назвал президента России Владимира Путина шахматным гроссмейстером после его слов о поддержке кандидата в президенты США Камалы Харрис на грядущих выборах. Об этом бизнесмен написал на своей странице в соцсети Х.

«Путин поддержал Камалу Харрис. Гроссмейстер шахмат», — написал он, сопроводив публикацию подмигивающим смайликом.

5 сентября Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Харрис «заразительно смеется», что говорит о том, что у нее «все хорошо». Российский лидер предположил, что в таком случае при победе на выборах она воздержится от новых санкций в адрес Москвы.

Также Путин заявил, что Россия будет «поддерживать» Харрис на выборах в США в ноябре. Глава государства напомнил, что ранее «фаворитом» у России был президент США Джо Байден, однако его, как отметил Путин, «сняли» с президентской гонки.

Sky News написал, что слова Путина о поддержке Харрис демонстрируют усмешку и интриганство российского лидера, поскольку он «не всегда говорит то, что думает».

Ранее Песков призвал «влюбиться» в смех Камалы Харрис.